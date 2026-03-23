Meinung zur Landtagswahl
Möglichst viel (Geld) für Koblenz rausholen
Jan Lindner kommentiert die Landtagswahl im Koblenzer Wahlkreis.
Jan Lindner kommentiert die Landtagswahl im Koblenzer Wahlkreis.
Jens Weber

Die Koblenzer CDU hat das Direktmandat zurückerobert. Das mag Prestige bringen und für die Stellung innerhalb der Landtagsfraktion von Bedeutung sein. Am Ende aber ist etwas anderes wichtiger für Koblenz, meint Jan Lindner. 

Lesezeit 1 Minute
Der Koblenzer Wahlkreis 9 ist auch künftig wohl mit zwei Abgeordneten der regierenden Parteien im Mainzer Landtag vertreten. Das ist die gute und wichtige Nachricht dieser Landtagswahl. Die große Koalition aus CDU und SPD sollte Formsache sein. Ein Bündnis mit der teils rechtsextremistischen AfD haben beide Parteien natürlich und völlig zu Recht ausgeschlossen.

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Koblenz & RegionWK 9 – Koblenz

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