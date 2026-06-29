Schulbau in Koblenz Moderne Architektur für die Grundschule Asterstein Alexander Thieme-Garmann 29.06.2026, 17:00 Uhr

i Architekt Jens Ternes steht vor dem Erweiterungsbau der Grundschule Asterstein. Alexander Thieme-Garmann

Wie sieht zeitgemäßer Schulbau aus? Beim Tag der Architektur erhielten Besucher Einblicke in den Erweiterungsbau der Koblenzer Grundschule Asterstein. Architekt Jens Ternes erklärte, wie moderne Lernräume heute aussehen.

Im Rahmen des Tages der Architektur präsentierte Jens Ternes vom Büro Ternes Architekten BDA den Besuchern vor Ort das Projekt „Erweiterungsbau der Grundschule Asterstein“. Dabei gab er einen Einblick in die Bauweise des Objekts, das seit Herbst 2025 für den Unterricht genutzt wird.







Artikel teilen

Artikel teilen