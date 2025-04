Ortstermin in Güls, in der Nähe des Bahnhofs. In einem Hinterzimmer der Sportsbar hat sich eine kleine verschworene Gemeinschaft zusammengefunden, um ihrer Leidenschaft zu frönen. Es handelt sich um den Stammtisch der Spur-Z-Freunde aus der Region, der sich hier einmal im Monat trifft.

i Die Spur Z lässt sich leicht auf jedem Wirtshaustisch aufbauen. Hans-Georg Kunz

Der Begriff entstammt der Welt der Modelleisenbahnen. Der letzte Buchstabe im Alphabet bezeichnet eine international anerkannte Baugröße. Beim Blick auf die auf den Tischen ausgebreiteten Sammelobjekte fällt es allerdings schwer, von Größe zu sprechen. „Die Normalspur weist eine Modell-Spurweite von 6,5 Millimetern auf, wodurch der Maßstab 1 zu 220 beträgt", erklärt Hans-Georg Kunz, Mitglied des Stammtischs Rhein/Mosel.

Die komplette Eisenbahn reist im Koffer

Der Vorteil liegt im wahrsten Sinn des Wortes auf der Hand. „Der kleine Maßstab ermöglicht es, voll funktionsfähige Modelleisenbahnanlagen schon auf kleinstem Raum zu verstauen", weiß Kunz, der für das monatliche Treffen aus Dernbach angereist ist. So haben die leicht zweckentfremdeten Aufbewahrungsorte der Stammtischfreunde ein ungewöhnliches Innenleben, sei es der Reisekoffer oder die Schreibtischschublade.

i Einmal im Monat treffen sich die Spur Z-Freunde in der Sportsbar in Koblenz-Güls. Alexander Thieme-Garmann

Die Spur Z wurde 1972 von der Firma Märklin auf den Markt gebracht. Der Branchenführer hatte damit die passende Antwort auf die seinerzeitige Zuwendung anderer Hersteller zur Nenngröße N. Bis 2007 war sie die kleinste industriell in Serie hergestellte Nenngröße für Modelleisenbahnen. Erst dann wurde sie von der Spur T abgelöst. Modelleisenbahnen der Spur Z werden nach dem Zweileiter-Stromsystem betrieben. Die Betriebsspannung beträgt 10 Volt im Analogbetrieb und 12 Volt im Digitalbetrieb.

Über das gemeinsame Hobby fachsimpeln

Der Stammtisch Rhein/Mosel ist noch sehr jung. So fand das erste Treffen im November vorigen Jahres statt. „Dank moderner Vernetzung haben sich mittlerweile viele regionale Spur Z-Stammtische gebildet", berichtet Kunz. Die meisten Kontakte kommen dabei innerhalb eines Forums zustande (im Internet unter www.z-freunde-international.de).

Die Treffen im realen Leben ermöglichen den lebendigen Austausch mit Gleichgesinnten. „Ob Anfänger, Wiedereinsteiger, Umsteiger oder Profi: Wir treffen uns in lockerer Atmosphäre, um über das gemeinsame Hobby zu fachsimpeln", erzählt Kunz. Etwa fünf bis zehn Leute sind meist da, die meisten sind im Alter 50 plus. Der weitest Angereiste kommt übrigens diesmal aus Wesel.

i Bausätze im Miniaturformat gehören zur natürlichen Umgebung der Spur Z-Landschaft. Alexander Thieme-Garmann

Beim heutigen Stammtisch ist eine Frau zu Gast, die sich auf den Entwurf kleinster landschaftlicher Details spezialisiert hat. So beinhalten ihre Sammelkästen Schafe und Bäume genauso wie Häuser und Brücken. Dadurch entstehen auf den Stammtischbrettchen spontan kleine Landschaften und Gewerbegelände. „Bei uns herrscht reger Fahrbetrieb, ob analog oder digital, dann aber auch mit Sound", verspricht Kunz leicht verschmitzt.

Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 16. April, 18 Uhr, in der Sportsbar, Eisheiligenstraße 2, in Koblenz-Güls.