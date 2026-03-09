Expansion im Gewerbepark Modekette New Yorker eröffnet im April in Mülheim-Kärlich Eva Hornauer 09.03.2026, 11:15 Uhr

i Nach Ostern soll die neue Filiale der Modekette New Yorker im Gewerbepark Mülheim-Kärlich eröffnen. Kim Fauss

Der konkrete Termin steht fest: Im April startet der Verkauf in der neuen New-Yorker-Filiale an der Industriestraße. Auf 2300 Quadratmetern Verkaufsfläche schafft das Modeunternehmen rund 50 neue Arbeitsplätze im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark.

Im Frühjahr dieses Jahres soll die New-Yorker-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich eröffnen – das ist bereits seit Ende August 2025 bekannt. Nun bestätigt das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion einen konkreten Eröffnungstermin: Am 23. April plane man mit der Eröffnung im Gewerbepark.







