Der konkrete Termin steht fest: Im April startet der Verkauf in der neuen New-Yorker-Filiale an der Industriestraße. Auf 2300 Quadratmetern Verkaufsfläche schafft das Modeunternehmen rund 50 neue Arbeitsplätze im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark.
Im Frühjahr dieses Jahres soll die New-Yorker-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich eröffnen – das ist bereits seit Ende August 2025 bekannt. Nun bestätigt das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion einen konkreten Eröffnungstermin: Am 23. April plane man mit der Eröffnung im Gewerbepark.