Übergangslösung in Koblenz Mobile Mitarbeiterin bietet in Güls Postservice an Katrin Steinert 06.07.2026, 07:00 Uhr

i Anjili Kumar (links) parkt dreimal in der Woche mit ihrem Postauto für jeweils zwei Stunden im Koblenzer Stadtteil Güls. Einheimische wie Ilona Huth freuen sich über das mobile Postangebot. Katrin Steinert

Wenn die Post im Ort schließt, haben die Einheimischen das Nachsehen. Auch im Koblenzer Stadtteil Güls schloss die Filiale. Nun gibt es eine Übergangslösung: Anjili Kumar ist mobile Postmitarbeiterin und dreimal in der Woche für die Gülser da.

Anjili Kumar sitzt im offenen Kofferraum ihres Postautos in Güls und wartet auf Kunden. Mit ihrer großen Sonnenbrille und dem sonnengelben Kleid fällt die mobile Mitarbeiterin sofort auf. Ihr Wagen steht vor der ehemaligen Postfiliale. Seit Mitte Juni bietet die Bonnerin immer montags, mittwochs und freitags einen mobilen Postservice an.







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