Mitten auf Zentralplatz in Koblenz steht ein Bauzaun

Wo ein Bauzaun steht, sind Arbeiter meist nicht fern. Anders auf dem Zentralplatz in Koblenz: Hier wurde vor Wochen eine runde Absperrung aufgestellt – und nichts deutet darauf hin, wozu das ganze dient. Die Antwort ist überraschend.

Seit Wochen steht mitten auf dem Koblenzer Zentralplatz ein Bauzaun, der mit rund einem Dutzend Elementen eine kreisrunde Fläche absperrt. Allerdings deutet bislang nichts auf bevorstehende Arbeiten in diesem Areal hin. Unweigerlich fragt man sich: Was hat es mit der Einzäunung an prominenter Stelle auf sich? Noch dazu besagt ein Schild: „Unbefugten ist der Zutritt verboten.“ Ist der Boden hier uneben, droht Sturzgefahr? Oder sogar Einsturzgefahr?

„Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass der Zaun während der gesamten Baumaßnahme bestehen bleibt – voraussichtlich bis Anfang 2026.“

Thomas Knaak, Pressesprecher der Stadt Koblenz

Eine Anfrage unserer Redaktion im Rathaus blieb rund zwei Wochen lang unbeantwortet, mehrere Nachfragen bei der Pressestelle der Stadt brachten keine Erkenntnisse.

Stadtpressesprecher Thomas Knaak erklärt, dass dies krankheits- und urlaubsbedingt bedingt war. Jetzt liegen ihm die Infos vor. Der Bauzaun steht demnach bereits seit März 2025 dort. Dieser habe mit den begonnenen Rückbauarbeiten für das künftige Stadtarchiv zu tun.

i Auf der Bauzaunfläche besagt das Schild: "Zutritt für Unbefugte verboten." Aber warum? Katrin Steinert

Der Rückbau im ehemaligen Romanticum im Untergeschoss und in den Räumen im Erdgeschoss des Kulturbaus läuft aktuell. Dort soll künftig das Stadtarchiv untergebracht werden, das aktuell noch in der Alten Burg beheimatet ist.

Stadtpressesprecher Knaak erklärt: „Der abgesperrte Bereich (auf dem Zentralplatz, Anm. d. Red.) wird benötigt, um Material zu lagern und Parkmöglichkeiten für die am Bau beteiligten Firmen bereitzustellen.“

Wie lange der Bauzaun dort genau stehen wird, steht laut Stadt noch nicht fest. „Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass der Zaun während der gesamten Baumaßnahme bestehen bleibt – voraussichtlich bis Anfang 2026.“

Anderthalb Stunden später teilte Knaak am Mittwochnachmittag mit: „Jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Die Verweildauer des Zaunes an der Stelle könnte sich rasch ändern.“ Über den sich ändernden Sachstand wolle er auf dem Laufenden halten. „Während des Weihnachtsmarktes kann die Fläche dort ebenfalls nicht abgesperrt werden.“ Das Kapitel mit dem Bauzaun scheint offenbar noch nicht zu Ende geschrieben.