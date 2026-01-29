Eine Übernachtung im Möbelhaus Mit Taschenlampe nachts im Koblenzer Ikea aufs Klo Katrin Steinert

Max Kohlhaas 29.01.2026, 07:30 Uhr

i Eine Nacht im Möbelhaus: Tanja Möller (links) und Marie Bayer übernachteten mit weiteren 48 Gewinnern im Ikea Koblenz. Mirco Klein

Einmal im Ikea übernachten: Davon träumen etliche Kunden, wenn sie durch die Abteilungen des Einrichtungshauses in Koblenz schlendern. Für Tanja Möller und ihre gute Freundin Marie sowie 48 weitere Gewinner wurde der Wunsch jetzt wahr.

Tanja Möller ist noch völlig geflasht von ihrer Übernachtung im Koblenzer Ikea, als wir mit ihr telefonieren: „Wann kann man schon sagen: Ich hab’ im Ikea geschlafen?“, sagt sie lachend. „Das war wirklich unvergesslich!“ Als die Schlaflager zugeteilt, der Pyjama angezogen und die Zähne geputzt waren, lag die 36-Jährige gegen Mitternacht neben ihrer guten Freundin im Doppelbett, schaute an die Hallendecke und dachte: „Krass, hier gibt es gar kein ...







