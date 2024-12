Großeinsatz mit 80 Kräften Mit Stroh gefüllte Scheune brennt in Pfaffenheck 13.12.2024, 11:16 Uhr

i Nachlöscharbeiten nach einem Vollbrand einer Scheune in Pfaffenheck: Die Feuerwehren waren noch in den Morgen hinein stark beschäftigt. Sascha Ditscher

Wegen einem Feuer in einer mit Stroh und Geräten gefüllten Scheune kam es in der Nacht zu Freitag zu einem stundenlangen Feuerwehreinsatz in Pfaffenheck. Rund 80 Kräfte brauchten bis zum Freitagmorgen, um den Brand komplett zu löschen.

Zu einem Großeinsatz mehrerer Feuerwehreinheiten ist es in der Nacht zum Freitag, 13. Dezember, in Pfaffenheck gekommen. Hier war eine mit Stroh gefüllte Scheune in Brand geraten. 70 bis 80 Einsatzkräfte aus der gesamten Umgebung mussten bis in den Freitagmorgen hinein das Feuer löschen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen