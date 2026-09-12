Beautystudio in Vallendar
Mit Mut & Kopftuch ist Meryem Kocak ihre eigene Chefin  
Im Mery Moi empfängt Meryem Kocak normalerweise ihre Kundschaft. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt die 29-Jährige, wie s
Im Mery Moi empfängt Meryem Kocak normalerweise ihre Kundschaft. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt die 29-Jährige, wie sie zur Selbstständigkeit gekommen ist.
Alexej Zepki

Nach dem Fachabitur fand Meryem Kocak lange keine Ausbildung – und hat sich deswegen vor drei Jahren selbstständig gemacht. Jetzt betreibt sie das Beautystudio Mery Moi in Vallendar und arbeitet am Empfang der WHU. Wie es dazu kam. 

Lesezeit 4 Minuten
Dass Meryem Kocak im Kosmetikbereich arbeitet, wundert auf den ersten Blick nicht. Sie ist eine zierliche Frau, ausdrucksstarke Augen, perfekt sitzendes Make-up und Augenbrauen und ein freundliches Lächeln. Zum Gespräch mit unserer Redaktion hat die 29-Jährige in ihr Studio in Vallendar eingeladen – hier empfängt sie sonst ihre Kundinnen, zupft Augenbrauen, beschert Wimpern neuen Schwung, bietet Hautbehandlungen an.
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