Beautystudio in Vallendar Mit Mut & Kopftuch ist Meryem Kocak ihre eigene Chefin Eva Hornauer 12.09.2026, 14:11 Uhr

i Im Mery Moi empfängt Meryem Kocak normalerweise ihre Kundschaft. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt die 29-Jährige, wie sie zur Selbstständigkeit gekommen ist. Alexej Zepki

Nach dem Fachabitur fand Meryem Kocak lange keine Ausbildung – und hat sich deswegen vor drei Jahren selbstständig gemacht. Jetzt betreibt sie das Beautystudio Mery Moi in Vallendar und arbeitet am Empfang der WHU. Wie es dazu kam.

Dass Meryem Kocak im Kosmetikbereich arbeitet, wundert auf den ersten Blick nicht. Sie ist eine zierliche Frau, ausdrucksstarke Augen, perfekt sitzendes Make-up und Augenbrauen und ein freundliches Lächeln. Zum Gespräch mit unserer Redaktion hat die 29-Jährige in ihr Studio in Vallendar eingeladen – hier empfängt sie sonst ihre Kundinnen, zupft Augenbrauen, beschert Wimpern neuen Schwung, bietet Hautbehandlungen an.







Artikel teilen

Artikel teilen