Nach dem Fachabitur fand Meryem Kocak lange keine Ausbildung – und hat sich deswegen vor drei Jahren selbstständig gemacht. Jetzt betreibt sie das Beautystudio Mery Moi in Vallendar und arbeitet am Empfang der WHU. Wie es dazu kam.
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Dass Meryem Kocak im Kosmetikbereich arbeitet, wundert auf den ersten Blick nicht. Sie ist eine zierliche Frau, ausdrucksstarke Augen, perfekt sitzendes Make-up und Augenbrauen und ein freundliches Lächeln. Zum Gespräch mit unserer Redaktion hat die 29-Jährige in ihr Studio in Vallendar eingeladen – hier empfängt sie sonst ihre Kundinnen, zupft Augenbrauen, beschert Wimpern neuen Schwung, bietet Hautbehandlungen an.