Preis Goldenes Deutsches Eck
Mit Maffay singen und mit Weckauf Eierlikörchen trinken
Der Unterstufen-Chor des Görres-Gymnasiums überraschte Peter Maffay: Seine beiden Hits "Über sieben Brücken" und "Ich wollte nie erwachsen sein" sangen die rund 50 Kinder zu Ehren des prominenten Gastes.
Alexej Zepik

Was für ein Nachmittag! Prominente wie Peter Maffay oder Guido Maria Kretschmer trifft man nicht jeden Tag in Koblenz. Gekommen sind sie, um an der Verleihung des Preises Goldenes Deutsches Eck teilzunehmen, verliehen vom Katholischen Leseverein.

Mit einem sehr stimmungsvollen Festakt hat der Katholische Leseverein Koblenz am Sonntagnachmittag im Görreshaus nicht nur den 250. Geburtstag von Joseph Görres gefeiert, sondern er verlieh auch gleichzeitig die Auszeichnung Das Goldene Deutsche Eck für besonderes gesellschaftliches Engagement.

