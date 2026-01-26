Was für ein Nachmittag! Prominente wie Peter Maffay oder Guido Maria Kretschmer trifft man nicht jeden Tag in Koblenz. Gekommen sind sie, um an der Verleihung des Preises Goldenes Deutsches Eck teilzunehmen, verliehen vom Katholischen Leseverein.
Mit einem sehr stimmungsvollen Festakt hat der Katholische Leseverein Koblenz am Sonntagnachmittag im Görreshaus nicht nur den 250. Geburtstag von Joseph Görres gefeiert, sondern er verlieh auch gleichzeitig die Auszeichnung Das Goldene Deutsche Eck für besonderes gesellschaftliches Engagement.