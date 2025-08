Zu kleinen Bergen türmen sich die Kirschen auf den Sortiertischen. Sie wirken fast perfekt: rot, groß, fest, beinah schon herzförmig. Mit einer fast meditativen Gelassenheit sortiert Thomas Kreuter stundenlang die Früchte. Die Angeschlagenen werden rausgefischt, die Unversehrten landen in einer Kiste zum Verkauf. Konzentriert, aber so routiniert, dass der Mülheim-Kärlicher Obstbauer und Vorsitzende des Obstbaurings währenddessen ein Gespräch führen kann. Ein Gespräch über die Leidenschaft, die er für seine Arbeit hegt, aber auch über Herausforderungen, wie etwa Diebstähle, die ihm und seinen Kollegen zu schaffen machen.

i „Es ist viel Handarbeit, wir fassen jedes Stück Obst mehrfach an“, erklärt Kreuter. Kim Fauss

Unsere Zeitung besucht den Obstbauer während der letzten Tage der Kirschenernte. Von den endlosen Obstplantagen aus blickt man auf die Dächer von Mülheim-Kärlich. Ein Labyrinth aus Bäumen und Sträuchern. Irgendwann verliert sich der steinige Zufahrtsweg in den Feldpfaden. Nach jedem Abbiegen entdeckt man Anlagen neuer Obstsorten: Pflaumen, Äpfel, Birnen, Kirschen. Wo sich Besucher schnell verirren, kennt sich Kreuter aus wie in seiner eigenen Westentasche. Der 62-Jährige ist Obstbauer aus Leidenschaft und macht sich nun schon die achte Woche in Folge jeden Tag auf den Weg zu seinen Kirschbäumen, die mitten im Plantagen-Wirrwarr liegen.

Bereits seit mehreren Generationen betreibt Kreuter mit seiner Frau den Obsthof Spurzem-Kreuter. „Die nächste Generation ist schon im Betrieb. Mein Junior hat auch Obstbau gelernt“, erzählt er stolz. Neben Süß- und Sauerkirschen baut er Äpfel, Zwetschgen, Birnen und Pflaumen an. Damit finanziert sich die Familie ihren Lebensunterhalt.

Dessen ungeachtet machen sich Obstdiebe auf den Mülheim-Kärlicher Plantagen immer wieder die Taschen voll. „Die Menschen haben den Eindruck, das ist kein Diebstahl, wenn man sich eine Handvoll Kirschen pflückt“, beobachtet der Obstbauer regelmäßig. Manchmal bleibt es aber nicht nur bei einer Handvoll. Erst kürzlich habe eine Person versucht, ganze 20 Kilo Kirschen von Kreuters Erntegut zu klauen.

i Saftige, rote, fast schon herzförmige Kirschen werden von Obstbauer Kreuter und seinem Team auf der Plantage geerntet, sortiert und zum Abtransport und Verkauf in Kisten gepackt. Kim Fauss

Einen drastischen Anstieg des Obstdiebstahls in den vergangenen Jahren kann die Polizei Andernach allerdings nicht bestätigen. „Im Zeitraum von 2024 bis 2025 kam es zu drei versuchten Kirschdiebstählen und einem versuchten Mirabellendiebstahl“, teilt eine Sprecherin mit. Der Versuch, Mengen im zweistelligen Kilobereich zu klauen, sei einmal vorgekommen. Die Dunkelziffer kann jedoch gerade beim Mundraub wesentlich höher sein, erklärt Martin Lindemann von der Polizei Andernach.

Auch die Verbandsgemeinde (VG) weiß um die Schwierigkeiten, die Diebstähle den Obstbauern bereiten. Katharina Demleitner, Pressesprecherin der VG Weißenthurm, erklärt, dass die Verwaltung sowie der zuständige Bürgermeister daher im regelmäßigen Kontakt zu den Bauern stehe. Infobanner entlang der Wanderpfade – verständlich für Kinder und Erwachsene – machen Passanten auf die Problematik aufmerksam. Zusätzlich finden während der Erntesaison vermehrte Kontrollfahrten des Ordnungsamtes statt.

Dass ihm buchstäblich die Früchte seiner eigenen Arbeit geklaut werden, sorgt bei dem Mülheim-Kärlicher für Frust: „Meinen Lohn muss ich ein Jahr vorfinanzieren. Was ich dann ernte, davon lebe ich und finanziere die nächste Ernte wieder“, macht er deutlich. Hinzu kommt: Bevor die Kirschen überhaupt reif sind, hat er bereits ein ganzes Jahr Arbeit in die Pflege der Plantagen gesteckt.

„Es ist viel Handarbeit, wir fassen jedes Stück Obst mehrfach an“, erklärt Kreuter, während er gemeinsam mit drei Erntehelferinnen und seiner Frau an der Sortierstation, umringt von Kirschbäumen, steht. Drei weitere Helfer übernehmen das Pflücken. Auf Holz- und Metallleitern klettern sie an den saftig grünen Bäumen empor, ernten die prallen, dunkelroten Früchte und bringen sie körbeweise zu den zwei Sortiertischen.

i Zwischen den Kirschbäumen sind zwei Sortiertische aufgestellt, an denen die guten Kirschen von den angeschlagenen oder zu kleinen Früchten getrennt werden. Kim Fauss

Bis zu 16 Stunden am Tag verbringen die Kreuters und ihr Team während der mehrwöchigen Erntezeit auf der Plantage. „Es gibt keinen Samstag, Sonntag, Feiertag – wenn die Kultur reif ist, muss sie gepflückt werden“, macht der Obstbauer deutlich, während er konzentriert die Früchte sortiert.

Es braucht ein geschultes Auge, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Erst bei genauerem Hinsehen sind vereinzelt zu kleine oder aufgeplatzte Früchte zu sehen. Bei Kreuter geht das schnell. Er erkennt sofort, welche Kirschen er rausfischen muss. Diese wirft er in einer flinken, fast schon beiläufigen Bewegung in einen Eimer, der neben ihm steht. Später landet der Inhalt auf einem Haufen und wird als Dünger genutzt. Schon nach wenigen Minuten sind die Fingerspitzen rot und klebrig vom Kirschsaft, dessen süßer Geruch in der Luft liegt.

i Kiloweise Kirschen werden hier täglich geerntet und kistenweise für den Verkauf vorbereitet. Bis zu 16 Stunden am Tag geht das Team vom Obsthof Spurzem-Kreuter dieser Arbeit nach. Kim Fauss

Die guten Kirschen schaffen es in die blaue Kiste zum Verkauf. Ist diese voll, wird sie gewogen und zum Abtransport gestapelt. Und schon geht das Ganze von vorn los, denn kaum leert sich der Sortiertisch, wird die nächste Ladung der frisch gepflückten Früchte herbeigebracht. Stunde um Stunde geht es so weiter.

Das lange Stehen an der Sortierstation, das Auf- und Absteigen der Leitern, das ständige Heben der kiloschweren Kisten oder das Pflücken der Früchte an sich: auf Dauer eine Arbeit, die in die Knochen geht. Und trotz aller Anstrengung macht der 62-Jährige seinen Job mit Leidenschaft. „Man muss den Beruf schon lieben. Wer auf die Stunden guckt, wechselt besser den Job“, sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen.

i Obstbauer Thomas Kreuter macht seine Arbeit mit Leidenschaft. Ist das Obst reif, wird auch an Sonn- und Feiertagen geerntet. Kim Fauss

Ganz nach dem Motto „von nichts kommt nichts“, führt Kreuter seinen Obsthof und reiht sich damit in eine Branche ein, die in der VG Weißenthurm einen durchaus historischen Stellenwert hat. „Mir han de deckste Kirsche“, heißt es im Vereinslied der Mülheimer Karnevals-Gesellschaft – und das nicht umsonst. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 1960er-Jahre wurde die Region wirtschaftlich vom Obstbau bestimmt, wie es das Informationssystem Kultur.Landschaft.Digital beschreibt. Auch das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau bestätigt: Noch 2017 war Mülheim-Kärlich die größte obstbautreibende Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz und landesweit die drittgrößte. „Zumindest auf Kreisebene ist sie das immer noch mit Abstand“, so die Sprecherin.

i Mit Gelassenheit und viel Routine sortieren Thomas Kreuter und seine Erntehelfer stundenlang die Kirschen. Erst bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Manche Früchte sind aufgeplatzt oder zu klein. Kim Fauss

Der dazugehörige Obsthof Spurzem-Kreuter trotzt dabei neben dem Diebstahl auch weiteren Herausforderungen. Strenge Richtlinien bei den Pflanzenschutzmitteln und die Konkurrenz zu importierten Früchten, mit deren Preisen deutsche Bauern allein schon wegen des Mindestlohns nicht mithalten können, bereiten den Obstbauern Sorgen. Auch die Abhängigkeit vom Wetter birgt ein Risiko, denn: „Obst ist nichts anderes als eingefangener Sonnenschein“, sagt Kreuter.

i Die Erntehelfer steigen die Holz- und Metalleitern Tag für Tag auf und ab, um die reifen Früchte zu ernten. Kim Fauss

Trotz aller Hürden und Langfinger: Der Spaß an der Arbeit geht zwischen den Kirschbäumen nicht verloren. Kreuters Gelassenheit zeigt sich nicht nur beim Sortieren der Kirschen. Die Atmosphäre ist familiär, mit den polnischen Erntehelfern wird gelacht und gescherzt. Einige von ihnen kommen seit rund 20 Jahren jede Erntesaison nach Mülheim-Kärlich, um bei den Kreuters mit anzupacken, erzählt der Obstbauer. Auch als Regenwolken aufziehen: keine Spur von Stress. Und ist die Kirschenernte rum, landen bald schon die ersten Zwetschgen auf Kreuters Sortiertischen.