Lange hatte man das Gefühl, in Koblenz werden neue Ideen so lange diskutiert und geprüft, bis man etwas findet, damit sie besser in der Schublade bleiben. Seit dem Jahreswechsel sind nun in der Koblenzer Innenstadt drei Managerinnen am Start, die nicht nur Ideen haben, sondern sie auch mit anderen diskutieren – und einfach ausprobieren.

Dazu zählt auch das Feierabendangebot des Dillemarkts: Der soll als Genussangebot neue Leute anziehen, die sonst eher nicht in die Schloßstraße oder auf den Wochenmarkt gehen würden. Natürlich soll der Dillemarkt auch ein weiteres Veranstaltungsformat sein für Koblenzer generell, aber auch für Touristen. Er soll ein Stück Lebensgefühl transportieren: Wein, Genuss, draußen sein, Menschen treffen. Das mögen die Schängel und auch viele Reisende.

Scheitern, weil kaum Zuspruch, wäre, wie oft im Leben, auch für den Dillemarkt dabei kein Feind, sondern ein Wegweiser: Ist der Name zu unklar, weil man den Leuten erst erklären muss, wofür der Kowelenzer Begriff überhaupt steht (Essen)? Ist die Uhrzeit nicht optimal und würde besser nach hinten ausgedehnt? Oder fehlen Sitzmöglichkeiten und, und, und?

Es gibt einiges, das nicht hinhauen könnte. Aber daraus kann man im Prozess lernen und es verbessern. Citymanagerin Christiane Walther-Oeckel, BID-Managerin der Schloßstraße Gina Neyses und Innenstadt-Quartiermanagerin Astrid Fries haben ihre Köpfe zusammengesteckt und werden in Zukunft noch mehr Leben, auch kleine Angebote, in die Stadt bringen. Ein Beispiel sind die bunten mobilen Sitzmöbel, die plötzlich auf dem Zentralplatz stehen. Kleine Zeichen, die zeigen: Es tut sich was in der Stadt. Frischer Wind, der uns Städtern nicht nur an heißen Tagen guttut.