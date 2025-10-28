Was haben eine Olympiasiegerin, ein Vizeweltmeister und einer der erfolgreichsten Mountainbike-Youtuber der Welt gemeinsam? Im November sind sie alle im Koblenzer Stadtwald unterwegs. Und ein bekanntes Gesicht aus der lokalen Szene ist auch dabei.
Lesezeit 1 Minute
Fabio Wibmer ist vermutlich der einzige Mensch, der mal auf dem Dach der Elbphilarmonie in Hamburg einen Rückwärtssalto mit dem Rad gemacht hat. Im November kommt der Österreicher, dem auf Youtube 8 Millionen Nutzer folgen, nach Koblenz. Mit ihm und weiteren Top-Athleten aus der lokalen, nationalen und internationalen Szene können Mountainbiker die Trails im Koblenzer Stadtwald erkunden.