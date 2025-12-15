Mit Duke Ellington Menschenrechte in Musik umgesetzt

In diesem Jahr stand das vorweihnachtliche Konzert der Unimusik Koblenz nicht nur unter dem großen Thema Frieden, sondern fand am passenden Gedenktag statt: dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Im Mittelpunkt: Duke Ellingtons „Sacred Concert“.
Lesezeit 3 Minuten
Es hat nicht nur Tradition, sondern bringt in der Adventszeit etwas Philharmonie-Atmosphäre in das D-Foyer der Universität Koblenz: das vorweihnachtliche Konzert der Universitätsmusik. Unten auf der improvisierten Bühne treten die Musiker und Sänger auf.