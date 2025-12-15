Universitätsmusik Koblenz Mit Duke Ellington Menschenrechte in Musik umgesetzt Markus Müller 15.12.2025, 15:15 Uhr

i Duke Ellingtons Meisterwerk „Sacred Concert“ setzten Chor (Foto) und Big Band der Universitätsmusik Koblenz als Plädoyer für den Frieden in der Welt ein. Markus Müller

In diesem Jahr stand das vorweihnachtliche Konzert der Unimusik Koblenz nicht nur unter dem großen Thema Frieden, sondern fand am passenden Gedenktag statt: dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Im Mittelpunkt: Duke Ellingtons „Sacred Concert“.

Es hat nicht nur Tradition, sondern bringt in der Adventszeit etwas Philharmonie-Atmosphäre in das D-Foyer der Universität Koblenz: das vorweihnachtliche Konzert der Universitätsmusik. Unten auf der improvisierten Bühne treten die Musiker und Sänger auf.







