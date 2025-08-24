Das Obere Mittelrheintal akustisch und visuell erleben. Dieses außergewöhnliche Projekt stellt das Welterbe Storybox Team auf einer Vernissage im Forum Confluentes vor. Worum es im Hörbuch-Abenteuer geht und welche Printwerke die Box bereichern.

Die Vernissage der Welterbe-Storybox Oberes Mittelrheintal fand unter Teilnahme aller beim Großprojekt beteiligten Protagonisten statt. Die Box vereint Print- und Digitalformate zur Geschichte nämlicher Region. Das Ergebnis der neun Monate langen Produktionsphase kann sich sehen und hören lassen. So enthält die Box vier Hörspielepisoden mit einer Laufzeit von insgesamt dreieinhalb Stunden.

Als geistige Schöpfer zeichnet das eingespielte Hörspielteam um Elektra Jessica Tiziani und Benjamin Werres verantwortlich, das schon Hunderte von Hörspielen für das digitale Großprojekt "Vielfalt Rhein Lahn Limes" produziert hat.

i Im Zuge der Vernissage präsentierten die Gastgeber eine kleine Fotodokumentation über das Projekt. Alexander Thieme-Garmann

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Nastättener Agentur Lindner & Steffen, dessen Mitgeschäftsführer Holger Lindner auch Gastgeber war. Im Mittelpunkt der Handlung stehen Liv und Elliot, die auf ihrer in Koblenz beginnenden Reise durch das Welterbe so manches Abenteuer zu bestehen haben. Dabei leiht die Tiziani selbst der Liv ihre Stimme, während Nikolaus Knauf den Elliot spricht.

Erwähnenswert ist der Gastauftritt von Falko Hönisch, Bürgermeister von Sankt Goar sowie Opernsänger. Er hat für die Produktion das "Lied der Loreley" eigens neu eingesungen. Überhaupt sind Mythen und Sagen während der abenteuerlichen Reise in Richtung Rüdesheim ein wichtiger Bestandteil des Hörspiels.

i Unter den Gästen der Vernissage zur Welterbe-Storybox Oberes Mittelrheintal befanden sich auch viele an dem Projekt Beteiligte. Alexander Thieme-Garmann

Darüber hinaus komplettieren Printwerke die Box, etwa eine Rheinverlaufskarte mit allen Burgen und Schlössern nebst der Einzeichnung der Helden Route sowie ein Sonderdruck des Eltviller Malers Michael Apitz. In der Box befindet sich auch ein 2 für 1-Gutschein für eine Hin- und Rückfahrt mit dem historischen Schaufelradschiff "Goethe". Hinzu kommt ein digitales Gutscheinheft. Die Box kann man in der nächsten Tourist-Info oder bei der Touristikgemeinschaft Welterbe Oberes Mittelrheintal erwerben. Der Preis beträgt 24,95 Euro.

Weitere Informationen

Weitere Infos gibt es über die Touristikgemeinschaft Welterbe Oberes Mittelrheintal, Gründelbach 4, 56329 St. Goar, die unter der Nummer 06741/32 11 96 oder 0175/6800 800 zu erreichen ist.