Fest der Razejunge gefällt Mit dem Lavendel blüht in Lehmen die Gemeinschaft auf Marie Volz 16.06.2026, 14:26 Uhr

i Besucher genossen beim Lavendelblütenfest in Lehmen regionale Weine, mediterrane Kräuter und vieles mehr. Marie Volz

Vom Lavendelblütenfest in Lehmen haben nicht nur die Besucher etwas, sondern später auch die Kinder und Jugendlichen im Ort. Für die Lehmener Razejunge war es die perfekte Gelegenheit, ihren Weinberg zu präsentieren.

Das Lavendelfest hat wieder viele Besucher in den Weinberg der Lehmer Razejunge geführt. Es lud vor allem Radfahrer und Spaziergänger ein, dort eine Pause zu machen und einen Moment zu verschnaufen. Wie das Fest war und was man am Weinberg sonst noch alles erleben kann, erzählte Dieter Möhring, Zweiter Vorsitzender der Lehmer Razejunge, unserer Redaktion.







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