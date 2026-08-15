Neuheit beim Altstadtexpress
Mit dem Cabriobus durch Koblenz – und noch viel weiter?
Vor der Basilika St. Kastor präsentiert Rüdiger Weiß, am Steuer sitzend, seinen nagelneuen Cabrio-Panoramabus.
Vor der Basilika St. Kastor präsentiert Rüdiger Weiß, am Steuer sitzend, seinen nagelneuen Cabrio-Panoramabus.
Winfried Scholz

Mit dem Bus durch die Gegend fahren und dabei den Fahrtwind im Gesicht spüren? Der neue Cabriobus des Altstadtexpress in Koblenz macht das möglich. Und Inhaber Rüdiger Weiß hat große Pläne mit dem neuen Gefährt.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 25 Jahren befördern die zwei Züge des Altstadtexpress Fahrgäste durch die Straßen von Koblenz. Im Jubiläumsjahr der Firma bietet Unternehmer Rüdiger Weiß jetzt eine neue Attraktion an: einen Panorama- und Cabriobus.Weiß will damit das Portfolio räumlich und zeitlich erweitern: „Mit dem Bus wollen wir ein neues Fahrgefühl schaffen.
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