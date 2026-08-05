Shuttle-Service in Koblenz Mit dem Bus zu Rhein in Flammen 05.08.2026, 12:00 Uhr

i Mehr Busse sind am Samstag unterwegs, auf den regulären Linien, aber auch von den Park+Ride-Parkplätzen. Denn Parkplätze werden in Koblenz sicher rar gesät sein. Koveb

Es gibt viele Gründe, zu Rhein in Flammen nicht mit dem Auto zu fahren: Die Parkplätze sind schnell belegt, und man kann ohne Auto auch ein Glas Wein oder einen Cocktail trinken und mit dem Bus nach Hause fahren. Das sind die Fahrzeiten.

Ohne Stress und Parkplatzsuche Rhein in Flammen in Koblenz feiern: Das will die Koveb Besuchern mit ihrem erweiterten Busangebot ermöglichen. Ab 18 Uhr werden am Samstag, 8. August, mehr Busse auf den regulären Linien eingesetzt, teilt das Unternehmen mit.







Artikel teilen

Artikel teilen