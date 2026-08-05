Shuttle-Service in Koblenz
Mit dem Bus zu Rhein in Flammen
Mehr Busse sind am Samstag unterwegs, auf den regulären Linien, aber auch von den Park+Ride-Parkplätzen. Denn Parkplätze werden
Mehr Busse sind am Samstag unterwegs, auf den regulären Linien, aber auch von den Park+Ride-Parkplätzen. Denn Parkplätze werden in Koblenz sicher rar gesät sein.
Koveb

Es gibt viele Gründe, zu Rhein in Flammen nicht mit dem Auto zu fahren: Die Parkplätze sind schnell belegt, und man kann ohne Auto auch ein Glas Wein oder einen Cocktail trinken und mit dem Bus nach Hause fahren. Das sind die Fahrzeiten.

Lesezeit 2 Minuten
Ohne Stress und Parkplatzsuche Rhein in Flammen in Koblenz feiern: Das will die Koveb Besuchern mit ihrem erweiterten Busangebot ermöglichen. Ab 18 Uhr werden am Samstag, 8. August, mehr Busse auf den regulären Linien eingesetzt, teilt das Unternehmen mit.
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