Weihnachtsmarkt in Weißenthurm Mit Chorgesang und Süßigkeiten vom Christkind Alexander Thieme-Garmann 08.12.2025, 13:02 Uhr

i Viel Betrieb herrschte am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt in Weißenthurm. Alexander Thieme-Garmann

Am Samstag weihnachtete es in Weißenthurm: Mit liebevoller Deko, Ständen und dem hohen Besuch vom Nikolaus und dem Christkind lockte der Thurer Markt die Besucherinnen und Besucher. Das gab es zu entdecken.

Am Samstag stand der Kirchplatz in Weißenthurm ganz im Zeichen des Weihnachtsmarkts. Die Besucher erlebten eine Veranstaltung, die wohl mit viel Liebe zum Detail geplant wurde. So schmückten zahlreiche Heuballen das festlich beleuchtete Areal, das auch die Kirchstraße mit einbezog.







