MINT-Wettbewerb in Vallendar Mit bunten Bausteinen spielerisch Probleme lösen Winfried Scholz 03.02.2025, 15:00 Uhr

i Die Schönstätter Marienschule in Vallendar richtete am Wochenende den Regionalwettbewerb der First Lego League aus. Einer der Wettbewerbe, war das Robot-Game. Hier ging es darum, in einer Unterwasser-Landschaft mit einem programmierten Roboter verschiedene Aufgaben zu lösen. Winfried Scholz

Mathematik, Naturwissenschaften und Technik sind nur etwas für Jungs? Von wegen! Beim Regionalwettbewerb der First Lego League am Vallendarer Mädchengymnasium sollten Kinder und Jugendliche ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen stärken.

„Drei, zwei, eins, Lego“ ertönte es vielfach in der Aula der Schönstätter Marienschule. Das Vallendarer Mädchengymnasium richtete am vergangenen Samstag zum fünften Mal den Regionalwettbewerb der First Lego League aus. Dieser verbindet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) mit spielerischem Lernen und kreativem Problemlösen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen