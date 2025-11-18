Premiere mitten in der Nacht Mit Avatar 3 kehrt Saal 1 im Kinopolis Koblenz zurück 18.11.2025, 08:00 Uhr

i Das Kinopolis in Koblenz ist seit mehr als eineinhalb Jahren nur teilweise geöffnet. Matthias Kolk/Archiv. Matthias Kolk

Eine gefühlte Ewigkeit ist es her, dass im Kinopolis in Koblenz alle 14 Säle in Betrieb waren. Nun kehrt im Dezember nach dem Brand der größte Saal zurück – mit einer Mitternachtspreview von James Camerons Avatar: Fire and Ash.

Noch kann sich Nina Lenzgen nicht so richtig vorstellen, dass im großen Kinosaal 1 des Kinopolis in Koblenz in wenigen Wochen erstmals nach fast 22 Monaten wieder ein Film laufen soll. „Aktuell sieht es noch sehr nach Baustelle aus“, sagt die Betreiberin im Gespräch mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen