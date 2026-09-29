Koblenzer starten Verlosung Mit AKK-Glückskorken Preise gewinnen Winfried Scholz 29.09.2026, 10:24 Uhr

i Bei der Pressekonferenz im neuen Quartier Junkerhof stellten AKK-Präsidiumsmitglieder die neue Verlosungsaktion vor Winfried Scholz

10.000 nummerierte Kronkorken gibt die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) in der neuen Session heraus. Was es mit diesen Glückskorken auf sich hat und wie man diese erwerben kann, darüber informierte die AKK in einer Pressekonferenz.

Zahlreiche Neuerungen für die Session 2026/27 verkündete das neue Präsidium der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) auf einer Pressekonferenz im neuen Refugium in der Ehrenbreitsteiner Charlottenstraße. Vielversprechend klingt auch ein neues Verlosungskonzept.







Artikel teilen

Artikel teilen