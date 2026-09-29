Koblenzer starten Verlosung
Mit AKK-Glückskorken Preise gewinnen
Bei der Pressekonferenz im neuen Quartier Junkerhof stellten AKK-Präsidiumsmitglieder die neue Verlosungsaktion vor
Bei der Pressekonferenz im neuen Quartier Junkerhof stellten AKK-Präsidiumsmitglieder die neue Verlosungsaktion vor
Winfried Scholz

10.000 nummerierte Kronkorken gibt die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) in der neuen Session heraus. Was es mit diesen Glückskorken auf sich hat und wie man diese erwerben kann, darüber informierte die AKK in einer Pressekonferenz.

Lesezeit 1 Minute
Zahlreiche Neuerungen für die Session 2026/27 verkündete das neue Präsidium der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) auf einer Pressekonferenz im neuen Refugium in der Ehrenbreitsteiner Charlottenstraße. Vielversprechend klingt auch ein neues Verlosungskonzept.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren