Advent an Rhein, Mosel & Eifel Mistel kommt groß raus Thomas Brost 16.12.2025, 08:19 Uhr

i Eine mystische Pflanze, die gern an Weihnachten in Wohnzimmern zusammengesteckt wird: die Mistel. Matthias Böhm

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 16 geht es um die Mistel.

Die schönsten Lieder unterm Weihnachtsbaum kommen für mich aus Frankreich und England. John Rutter (80) ist ein englischer Komponist, der die Töne besonders festlich zusammensetzt. „Die wunderbarste Zeit ist nah“ ist solch ein ergreifendes Lied. In ihm werden neben Tannenbäumen die Mistelzweige besungen.







Artikel teilen

Artikel teilen