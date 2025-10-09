Koblenzer Wahrzeichen Ministerium bestätigt: Grünes Licht für Seilbahnumbau 09.10.2025, 10:42 Uhr

i Die Seilbahn in Koblenz gehört zu den beliebtesten Attraktionen in der Stadt. Ziel ist es, sie dauerhaft im Welterbe Oberes Mittelrheintal zu erhalten. Alexej Zepik

Das Innenministerium bestätigte jüngst unserer Zeitung, dass das förmliche Bebauungsplanverfahren zum Umbau der Koblenzer Seilbahn eingeleitet werden kann. Erste Schritte sind bereits abgehakt.

Dass dem Umbau der Berg- und Talstation der Koblenzer Seilbahn nichts mehr im Weg stehe, hat das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung kürzlich bestätigt: „Aus Sicht der Landesregierung kann das förmliche Bebauungsplanverfahren für die Umgestaltung der Seilbahn eingeleitet werden.







