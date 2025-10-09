Das Innenministerium bestätigte jüngst unserer Zeitung, dass das förmliche Bebauungsplanverfahren zum Umbau der Koblenzer Seilbahn eingeleitet werden kann. Erste Schritte sind bereits abgehakt.
Dass dem Umbau der Berg- und Talstation der Koblenzer Seilbahn nichts mehr im Weg stehe, hat das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung kürzlich bestätigt: „Aus Sicht der Landesregierung kann das förmliche Bebauungsplanverfahren für die Umgestaltung der Seilbahn eingeleitet werden.