Bundesstraße in Koblenz Ministerium: B49-Vollsperrung endet am 15. Dezember Matthias Kolk 08.12.2025, 17:42 Uhr

i Nicht mehr lange, dann soll die B49 zwischen Moselweiß und Lay wieder befahrbar sein, zumindest für den Autoverkehr. Erwin Siebenborn

Die Vollsperrung der Bundesstraße 49 zwischen den Koblenzer Stadtteilen Moselweiß und Lay ist bald Geschichte. Das fixe Freigabedatum haben offizielle Stellen jetzt verkündet. Und vorerst soll sogar der Verkehr in beide Richtungen fließen können.

Ein fixes Datum für die Freigabe der B49 zwischen Moselweiß und Lay konnte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuletzt nicht nennen und begründete dies mit witterungsabhängigen Restarbeiten. Nur wenige Tage später verkündete nun das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium: Am Montagmorgen, 15.







Artikel teilen

Artikel teilen