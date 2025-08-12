Die Staatsministerin Katharina Binz (Die Grünen) besuchte während ihrer Sommerreise das Wasserwerk Oberwerth. Doch bei dem Besuch ging es gar nicht um Wasser.

Koblenz. Im Wasserwerk auf dem Oberwerth informierte sich Katharina Binz (Grüne), rheinland-pfälzische Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration, über ein Beispiel für gelungene Integration in den Arbeitsmarkt. Aber warum ausgerechnet im Wasserwerk? Es ist der Arbeitsplatz von Pourya Rasti. Mithilfe des Projekts „FAiR Plus“ (Flüchtlinge und Asylsuchende integriert in die Region plus) der Caritas in Koblenz hat der Iraner eine Arbeit als Elektroniker bei der EVM gefunden.

Gregor Bell, Projektleiter von „FAiR Plus“, nannte Rastis Geschichte einen Erfolg für gelungene Integration. In Richtung der Bundespolitik sagte er aber auch, dass Abläufe, bis Menschen aus dem Ausland eine Arbeitserlaubnis erhalten, dringend vereinfacht werden müssten. Katharina Binz sagte: „Die persönliche Erfolgsgeschichte von Pourya Rasti zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Menschen gezielte Unterstützung erhalten und wenn starke Netzwerke zusammenarbeiten.“ Zum Abschied bekam die Ministerin von Rasti persönlich ein Glas frisch gefiltertes Wasser ausgeschenkt.