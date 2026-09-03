Viele Frauen halten Periodenschmerzen für normal. Michaela Fischbach ist Frauenärztin und sagt: „Das ist nicht normal.“ Im Podcast „RZähl mal!“ spricht sie über ihre Arbeit in der Praxis und warum sie sich in Onlinemarketing weitergebildet hat.

Viele Frauen sprechen nicht offen darüber und leiden still Monat für Monat. Weil sie denken, Regelschmerzen gehören dazu. Michaela Fischbach ist Frauenärztin und sagt mit Blick auf monatliche Zyklusbeschwerden: „Das ist nicht normal.“ Durch eigene Symptome hat die Gynäkologin angefangen, genauer hinzuschauen, und hat sich die Frage gestellt: „Was möchte mein Körper mir sagen?“ Auf ihrem Instagram-Account hat sie darüber erzählt und gemerkt, Zykluswissen und Co. sind ein Thema. Heute hat sie bei Instagram über 22.000 Follower. Im Talkpodcast „RZähl mal!“ spricht sie mit Nina Borowski über ihre Arbeit.

Schon mit 13 Jahren, weiß sie, dass sie Medizin studieren möchte. In Mainz bekommt sie einen Studienplatz. Während eines Praktikums in Lübeck im Studium lernst sie die Geburtshilfe kennen. Fischbach macht schließlich ihren Facharzt in Frauenheilkunde.

Heute arbeitet sie mit 30 Prozent ihrer Stunden in einer Praxis, um „klassische Vorsorgeuntersuchungen“ abdecken zu können. Das ist ihr neben ihrer Tätigkeit in einer privaten Praxis wichtig. Sie möchte allen Frauen Zugang und Wissen zur Frauengesundheit ermöglichen. „Ich kann es nicht umsonst machen, da ich ja auch nicht zum Bäcker gehen und sagen kann ’ich mache etwas Gutes, geben sie mir das Brot deshalb so?’“, sagt sie im Gespräch.

Beim Start ihres Instagram-Accounts 2020 hat sie einfach losgelegt und dann gemerkt mit „Hallo, hier bin ich“ allein kommt sie nicht weiter. Deshalb hat sie Weiterbildungen zu den Themen Onlinebusiness und Onlinemarketing gemacht. Mit Erfolg: Ihr folgen auf ihrem Instagram-Kanal „ @frauenwissen.dr.ela “ über 22.000 Menschen. Darunter viele aus dem Raum Koblenz, aber auch aus Berlin zum Beispiel.

Im Podcast erzählt sic von ihrem Traum: Einem Frauen- und Gesundheitszentrum. Dort möchte sie verschiedene Disziplinen zusammenbringen, um gesundheitliche Beschwerden ganzheitlich und gemeinsam angehen zu können. Das ganze Gespräch gibt es ab sofort im Podcast. Jetzt reinhören!