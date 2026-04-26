Erste Auflage
Metternicher Frühlingsmarkt lockt viele Besucher an
Sabrina Treppte von Sabis Kreativstübchen präsentiert ihre selbstgestalteten Dekoartikel beim ersten Metternicher Frühlingsmarkt
Sabrina Treppte von Sabis Kreativstübchen präsentiert ihre selbstgestalteten Dekoartikel beim ersten Metternicher Frühlingsmarkt.
Alexander Thieme-Garmann

Sommerliche Temperaturen begleiten den ersten Frühlingsmarkt des Metternicher Ortsrings auf dem Schulhof der Grundschule Oberdorf. Zu seiner Premiere haben 20 Stände das weiträumige Gelände in ein farbenfrohes Meer heimischer Produkte verwandelt.

Lesezeit 1 Minute
Die Händler aus der Umgebung sind mit Obst, Gemüse oder Wein gekommen zum ersten Frühlingsmarkt des Metternicher Ortsrings. Ebenso ist auf dem Schulhof der Grundschule Oberdorf am Samstagvormittag und -nachmittag das Kunsthandwerk zahlreich vertreten.

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