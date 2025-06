Die Trucker-Initiative „Bewegen mit Herz“ hat den Metternicher Autohof an der A61 in einen Freizeitpark verwandelt. Darüber freuten sich Hunderte Kinder.

Mit einem großen Hupkonzert des soeben eingetroffenen Lkw-Konvois begann der „Happy day of life“ auf dem Autohof an der A61 in Koblenz-Metternich. Dem großen Kinderspielfest der Kraftfahrer-Initiative „Bewegen mit Herz“ war eine Taxifahrt im Truck vorausgegangen, die jedes Kind einige Stunden lang vom Beifahrersitz aus auf den Straßen in der Umgebung genießen durfte.

Währenddessen hatte sich das großflächige Gelände für einen Tag in einen Freizeitpark verwandelt, den Hunderte Kinder in den folgenden Stunden nach Herzenslust erkunden konnten. Dabei erwartete sie ein buntes Programm vom Bungee-Trampolin bis hin zur Zaubershow. Auf der Veranstaltungsbühne sorgte Schirmherr und Sänger Michael Hirte später mit Livemusik für gute Unterhaltung. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad war es ratsam, viel zu trinken, was den jungen Gästen insofern erleichtert wurde, als dass sie bei Essen und Getränken kostenlos zuschlagen durften.

i Schnellzeichnerin Antonina brachte Kinder und Betreuer im Minutentakt aufs Papier. Alexander Thieme-Garmann

Wer ein schattiges Plätzchen suchte, war bei Schnellzeichnerin Antonina gut aufgehoben, wenn auch nur für kurze Zeit. Innerhalb von zwei Minuten hatte die Künstlerin mit viel Geschick und Humor ein Kinderporträt angefertigt, das geeignet war, die Erinnerung an diesen erlebnisreichen Tag wachzuhalten.

Der Verein „Bewegen mit Herz“ durfte auf dem Areal des Autohofs das zehnjährige Bestehen dieses Festtags für Kinder feiern, der jedes Jahr in einem anderen Bundesland veranstaltet wird. Viele der erwachsenen Teilnehmer waren aus ganz Deutschland angereist. Während Porträtzeichnerin Antonina den Weg aus dem niedersächsischen Lengede hierhin gefunden hatte, kam Trucker Mike mit Vater Norbert aus Parchim in Mecklenburg-Vorpommern angefahren, um sich hier als Kindertaxifahrer anzubieten.

i Der Truck als Kindertaxi erzeugte gleich einen ganzen Fuhrpark an bunten Lkw. Alexander Thieme-Garmann

Für alle drei war es bereits das vierte Event seiner Art, das noch bis in den späten Nachmittag gehen sollte, um schließlich mit den Partyhits von DJ Sascha Wesel langsam auszuklingen.