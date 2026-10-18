Mit Macht haben sich Metal Inquisitor zurückgemeldet: Im Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt feierte die schwermetallische Bandinstitution von Rhein und Mosel ihr Comeback. Es war ein episches Heimspiel – dem Auftritte in aller Welt folgen werden.
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Gerade erst hat Robert „El Rojo“ Zerwas das Publikum im Florinsmarkt auf ein paar schwierige Minuten eingestimmt. Dass sie da jetzt durchmüssten, macht er den Fans halb im Scherz klar und kündigt einen brandneuen Song an: „The second Law“. Neue Stücke haben es auf den großen wie sehr kleinen – hier ist der Florinsmarkt mitgemeint – Bühnen dieser Welt ein bisschen schwerer, sie sind noch nicht in den Gehörgängen verankert.