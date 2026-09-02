Attacke am Münzplatz
Messerangriff in Koblenz: Tatverdächtiger stellt sich
Am Koblenzer Münzplatz gab es letzten August-Sonntag einen Messerangriff.
Am Koblenzer Münzplatz gab es letzten August-Sonntag einen Messerangriff.
Alexej Zepik

Er drohte offenbar erst mit erhobener Weinflasche. Dann soll ein 20-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Nach dem Angriff in der Koblenzer Altstadt teilt die Staatsanwaltschaft unserer Redaktion weitere Infos mit.

Lesezeit 1 Minute
Am Anfang war ein Streit zwischen zwei Personengruppen in der Koblenzer Altstadt am frühen Sonntagmorgen. Am Ende hatte ein 20-Jähriger mit einem Messer mehrfach auf sein Opfer eingestochen. Dies teilte eine Sprecherin der Koblenzer Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion mit.
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