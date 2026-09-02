Attacke am Münzplatz Messerangriff in Koblenz: Tatverdächtiger stellt sich Jan Lindner 02.09.2026, 17:08 Uhr

i Am Koblenzer Münzplatz gab es letzten August-Sonntag einen Messerangriff. Alexej Zepik

Er drohte offenbar erst mit erhobener Weinflasche. Dann soll ein 20-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Nach dem Angriff in der Koblenzer Altstadt teilt die Staatsanwaltschaft unserer Redaktion weitere Infos mit.

Am Anfang war ein Streit zwischen zwei Personengruppen in der Koblenzer Altstadt am frühen Sonntagmorgen. Am Ende hatte ein 20-Jähriger mit einem Messer mehrfach auf sein Opfer eingestochen. Dies teilte eine Sprecherin der Koblenzer Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion mit.







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