Blutspuren sind am Wochenende in der Unterführung am Saarkreisel und in der Franz-Weis-Straße zu sehen gewesen, doch zunächst gab es keine Informationen, was passiert ist. Jetzt ist klar: Es gab einen Angriff.

Ein Polizeieinsatz am späten Freitagabend hat im Koblenzer Stadtteil Rauental für Sperrungen und Spurensuche gesorgt – offizielle Infos gab es aber erst keine. Nun antwortet die Staatsanwaltschaft Koblenz auf die Nachfrage unserer Redaktion: Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ein Ermittlungsverfahren gegen „Unbekannt“ eingeleitet, erklärt Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl.

„Hintergrund ist die Verletzung einer Person mit Messerstichen am Abend des 14. März 2025 in Koblenz“, schreibt er. „Die verletzte Person befindet sich nicht (mehr) in Lebensgefahr.“

i Entlang der Franz-Weis-Straße gibt es Kreidekreise, in denen dunkle Flecken zu sehen sind, vermutlich Blutspuren. Doris Schneider

Da die Ermittlungen zu Tat und Täter noch andauern, gibt die Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Infos heraus, heißt es. Auf Nachfrage antwortet Thorsten Kahl dann, dass es sich bei dem Verletzten um einen Mann handelt. Die Frage nach dem Alter lässt er unbeantwortet. Ebenso die Frage, wo und wann der Angriff erfolgt ist. „Der Tatzeitpunkt und der Tatort bedürfen der Ermittlung“, schreibt er. Und: „Der Geschädigte wurde gegen 20 Uhr gefunden.“

Am späten Freitagabend waren die Moselweißer und die Franz-Weis-Straße gesperrt, Polizisten suchten unter voller Beleuchtung nach Spuren, wie Augenzeugen berichten. Eine Anfrage unserer Redaktion bei der Polizei wurde nicht beantwortet, stattdessen an die Staatsanwaltschaft verwiesen. Doch am Wochenende gab es auf eine Anfrage an die Pressestelle keine Antwort.