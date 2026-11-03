Zentrum für Nutzfahrzeuge Mercedes-Benz investiert in Koblenzer Standort Wolfgang Lucke 03.11.2026, 16:45 Uhr

i Ein sehr willkommenes Gastgeschenk: Oberbürgermeister David Langner (links) überreichte beim Spatenstich an Centerleiter Ibrahim Demir die Baugenehmigung. Wolfgang Lucke

Der Stern soll wieder zusammenwachsen: Das betonten beim Spatenstich in der Friedrich-Mohr-Straße gleich mehrere Sprecher. Was damit gemeint ist, zeigt sich schließlich bei den Projekten, die für das Areal geplant sind.

Die Stimmung bei einem symbolischen Spatenstich ist in der Regel gut, noch besser war sie beim offiziellen Baustart für das neue Nutzfahrzeugzentrum von Mercedes-Benz Koblenz. Denn Oberbürgermeister David Langner überbrachte neben seinen guten Wünschen auch direkt die gültige Baugenehmigung.







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