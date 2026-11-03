Zentrum für Nutzfahrzeuge
Mercedes-Benz investiert in Koblenzer Standort 
Ein sehr willkommenes Gastgeschenk: Oberbürgermeister David Langner (links) überreichte beim Spatenstich an Centerleiter Ibrahim
Ein sehr willkommenes Gastgeschenk: Oberbürgermeister David Langner (links) überreichte beim Spatenstich an Centerleiter Ibrahim Demir die Baugenehmigung.
Wolfgang Lucke

Der Stern soll wieder zusammenwachsen: Das betonten beim Spatenstich in der Friedrich-Mohr-Straße gleich mehrere Sprecher. Was damit gemeint ist, zeigt sich schließlich bei den Projekten, die für das Areal geplant sind.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stimmung bei einem symbolischen Spatenstich ist in der Regel gut, noch besser war sie beim offiziellen Baustart für das neue Nutzfahrzeugzentrum von Mercedes-Benz Koblenz. Denn Oberbürgermeister David Langner überbrachte neben seinen guten Wünschen auch direkt die gültige Baugenehmigung.
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