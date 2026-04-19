Pläne der Lkw-Sparte
Mercedes-Benz baut neues Nutzfahrzeugzentrum in Koblenz
Am Standort in der Koblenzer Friedrich-Mohr-Straße will Mercedes ein neues Nutzfahrzeugzentrum bauen.
Am Standort in der Koblenzer Friedrich-Mohr-Straße will Mercedes ein neues Nutzfahrzeugzentrum bauen.
Wolfgang Lucke

Mercedes-Benz setzt weiterhin auf den Standort Koblenz. An der B9 soll ab Herbst ein neues Nutzfahrzeugzentrum für Lkw und Busse entstehen. Die Lage mit drei Autobahnen in der Nähe ist günstig, auch der Bundeswehrstandort spielt eine Rolle. 

Lesezeit 3 Minuten
Seit mehr als sechs Jahrzehnten hat Mercedes-Benz in Koblenz an der B9 einen Standort. Ab Herbst steht hier eine große Veränderung an. Denn: Im südlichen Bereich des bestehenden Nutzfahrzeugzentrums an der Friedrich-Mohr-Straße soll ein kompletter Neubau entstehen.

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