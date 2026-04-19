Mercedes-Benz setzt weiterhin auf den Standort Koblenz. An der B9 soll ab Herbst ein neues Nutzfahrzeugzentrum für Lkw und Busse entstehen. Die Lage mit drei Autobahnen in der Nähe ist günstig, auch der Bundeswehrstandort spielt eine Rolle.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten hat Mercedes-Benz in Koblenz an der B9 einen Standort. Ab Herbst steht hier eine große Veränderung an. Denn:

Im südlichen Bereich des bestehenden Nutzfahrzeugzentrums an der Friedrich-Mohr-Straße soll ein kompletter Neubau entstehen.