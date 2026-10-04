Demo am 3.10.: „Es brennt“
Menschenkette zieht sich durch Koblenzer Innenstadt
Bundesweit haben in vielen Städten Menschen unter dem Motto „Es brennt“ demonstriert. Sie setzen sich für den Erhalt der Demokra
Bundesweit haben in vielen Städten Menschen unter dem Motto „Es brennt“ demonstriert. Sie setzen sich für den Erhalt der Demokratie und für Klimaschutz ein.
Alexej Zepik

Für den Erhalt der Demokratie und für Klimaschutz haben am Tag der Deutschen Einheit in Koblenz rund 370 Menschen eine Kette gebildet. Unter dem Motto „Es brennt“ ist dies Teil einer bundesweiten Aktion.

Lesezeit 1 Minute
Eine große Menschenkette in der Koblenzer Viktoriastraße sorgte am Tag der Deutschen Einheit für Aufsehen. Dabei setzten 370 Demonstranten ein friedliches Zeichen für ein respektvolles Miteinander in Vielfalt. Die Aktion war Teil der bundesweiten Kampagne „Es brennt“, an der sich gut 100 Städte beteiligten.
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