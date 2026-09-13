100 Einsatzkräfte suchen
Mensch im Rhein löst Großeinsatz in Koblenz aus
Ein Boot der Feuerwehr auf dem Wasser. (Symbolbild)
Ein Boot der Feuerwehr auf dem Wasser. (Symbolbild)
Stefan Sauer/dpa

Befand sich nur eine Person im Rhein bei Koblenz-Wallersheim oder waren es zwei? Das ist noch nicht geklärt. Sicher aber ist, dass dies am Samstag eine große Suchaktion von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ausgelöst hat. 

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Ein Mensch im Rhein hat am Samstag in Koblenz eine große Suchaktion der Blaulichtfamilie ausgelöst. Informiert wurde der Lagedienst gegen 12.30 Uhr über eine Person im Rhein bei Wallersheim. „Daraufhin wurden die Feuerwehr Koblenz sowie die Feuerwehr Vallendar zu einem Wasserrettungseinsatz alarmiert“, heißt es in einer Pressemeldung.
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