Einsatz in Koblenz Mensch aus dem Rhein am Deutschen Eck gerettet 30.04.2026, 13:15 Uhr

i In der Nähe des Deutschen Ecks ist ein Mensch aus dem Rhein gerettet worden. Hintergründe sind nicht bekannt. Alexander Thieme-Garmann

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften ist am späten Vormittag des 30. April am Deutschen Eck in Koblenz zu sehen. Was zunächst wie eine Übung aussieht, stellt sich als echte Hilfsaktion heraus.

Feuerwehrautos, Rettungswagen: Viele Helfer sind am 30. April auf der Spitze des Deutschen Ecks in Koblenz versammelt. Was geschehen ist, meldet die Koblenzer Berufsfeuerwehr wenig später: „Am späten Vormittag wurde der Integrierten Leitstelle Koblenz eine Person im Rhein in der Nähe des Deutschen Eck Koblenz gemeldet“, heißt es da.







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