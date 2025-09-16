Vier Männer, ein Ziel: David Langner (SPD, tritt parteilos an), Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) wollen Koblenzer Oberbürgermeister werden. Unsere Zeitung stellt die Kandidaten vor – diesmal: Markus Meixner.

Markus Meixner, Oberbürgermeisterkandidat der AfD, ist in der Koblenzer Lokalpolitik ein (noch) weitgehend unbeschriebenes Blatt. Kaum einer würde den 32-Jährigen (er)kennen, wenn er nicht von rund 400 Plakaten in der Stadt herab lächeln würde. Doch der Koblenzer steht erst am Anfang einer politischen Karriere.

Erst vor gut eineinhalb Jahren trat er in die AfD ein, wurde einige Monate später einer von drei stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Koblenz und im Mai dieses Jahres einstimmig zum OB-Kandidaten gekürt. AfD-Vorsitzender Joachim Paul hatte ihm die Kandidatur angeboten, weil er selbst anstrebte, in Ludwigshafen Oberbürgermeister zu werden (wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue wurde Paul für die Wahl nicht zugelassen, kann sie später aber gerichtlich anfechten).

Meixner tritt im Wahlkampf selbstbewusst auf: Die aktuellen Trendumfragen unter deutschen Wählern zeigen, dass die AfD weiter an Stimmen zulegt. Auch in Koblenz ist die Partei eine Kraft, die mit sechs Sitzen als viertstärkste Fraktion im Stadtrat vertreten ist. Meixners Wahlkampfmotto lautet denn auch: „Meixner macht’s.“ Was genau er macht und ob das, was er in seiner Freizeit unternimmt und im Internet verbreitet, dem Amt eines Oberbürgermeisters angemessen ist, wollen wir neben anderen Themen mit ihm besprechen.

„Für mich wäre es ein starkes Ergebnis und ein Riesenerfolg, wenn ich ein zweistelliges Ergebnis bekomme.“

Markus Meixner, AfD-Kandidat für die OB-Wahl in Koblenz

Wir treffen den Maschinenbautechniker in der Koblenzer Altstadt, wo der gebürtige Dernbacher seit 2013 lebt. Als Gesprächsort schlug er das Galestro am Jesuitenplatz vor. Der Kandidat, hellgrauer Anzug, weißes Hemd und Adidas-Sneaker, trägt am Jackett einen Deutschlandflagge-Anstecker und ist schon seit einer Stunde da. Er hat an diesem Tag Urlaub, war am Mittag bei einem lokalen TV-Sender zur Talkrunde mit den OB-Kandidaten, und am Abend wird Meixner mit einer Stadträtin hoch auf die Festung zum Theater fahren.

Er sitzt in einer Ecke des Cafés, direkt am großen Fenster. Von dort kann er raus auf den Platz schauen, Menschen beobachten, lesen (er liest sehr viel) und nachdenken. Das mag er, sagt er. In den Händen hält er sein Handy, vor ihm stehen ein großer Kaffee – Meixner trinkt gern und viel Kaffee – und ein Milchkännchen. Die dunkle Brille umrahmt seine wachen, grünen Augen.

i Markus Meixner trinkt gern Kaffee und liest viel. Alexej Zepik

Nach seinen Top-Themen gefragt, nennt Meixner zuerst die Digitalisierung der Verwaltung. Dass da schon etliches umgesetzt und auch der Einsatz von Chatbots und KI geprüft wird, erklärt Meixner so: „Das haben wir vor drei Jahren angestoßen, und das nimmt jetzt Fahrt auf.“ Da sei aber noch viel zu tun. Das Thema „Sicherheit und Migration“ ist ihm immens wichtig. Dazu gehört auch: abschieben, wer kein Bleiberecht hat. Aktuell sind dies laut Stadtverwaltung in Koblenz 232 Menschen. Dass Abschiebungen auch oft misslingen, weil Menschen nicht auffindbar sind, dazu sagt Meixner: „Es gibt zum Beispiel Fußfesseln, damit man weiß, wo die Leute sind.“

Ein weiteres Thema: Er will den Bundeswehrstandort Koblenz ausbauen und mithilfe eines Standortkonzeptes schauen, wie man die Stadt dazu attraktiver machen kann. Die Unterfinanzierung der Kommune, aus Meixners Sicht vor allem wegen der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen, will er angehen und eine Vollkostenrechnung an Land und Bund stellen.

Generell ist Meixner ein Mensch, der offensichtlich weiterkommen will. „Ich liebe es, Neues zu lernen, mir Wissen anzueignen.“ Er lese wahnsinnig viele Bücher und Artikel, schaue Vorträge auf YouTube. Auch beruflich will Meixner mehr: Er bildet sich berufsbegleitend ständig weiter, absolviert bereits ein drittes Fernstudium, diesmal zum geprüften technischen Betriebswirt. Der Abschluss steht im Oktober an. Vorher absolvierte er einen Grundkurs in Psychologie, und davor legte er die Prüfung zum staatlich geprüften Techniker ab. Er will gern Verantwortung übernehmen, ein Team führen, irgendwann auch ein Unternehmen leiten, erklärt er.

Auch politisch kann Meixner sich vieles ausmalen: „Ich kann mir durchaus vorstellen, auf Landes- und Bundesebene aktiv zu sein. Klar.“ Aber erst einmal sei sein Fokus jetzt in Koblenz. „Für mich wäre es ein starkes Ergebnis und ein Riesenerfolg, wenn ich ein zweistelliges Ergebnis bekomme.“

„Meixner macht’s“ steht auf den Plakaten

i Rund 400 Plakate des AfD-Kandidaten sind in der Stadt aufgehängt worden. Einige davon wurden abgerissen oder beschädigt, berichtet Markus Meixner. Katrin Steinert

Wer sich mit dem AfD-Kandidaten zum Gespräch trifft, kommt nicht umhin, ihn auch mit Dingen zu konfrontieren, die möglicherweise für einen künftigen OB schwierig sein könnten. Findet Meixner es beispielsweise angemessen, an rechten Vernetzungstreffen wie der „Messe des Vorfelds“ im Wahlkreisbüro des Koblenzer AfD-Politikers Joachim Paul teilzunehmen, wo auch rechtsextreme Akteure und Influencer sprechen und verkehren? „Ich finde daran nichts verwerflich“, sagt Meixner. „Jede Partei hat ein Vorfeld, und es ist völlig normal, mit dem Vorfeld im Dialog zu stehen.“

Auch Fotos, die das linke Recherchenetzwerk Zombietown und andere veröffentlicht haben, zeigen Meixner mit Vertretern rechtsextremer Gruppierungen bei AfD-Festen an der Südlichen Weinstraße, Veranstaltungen und Infoständen in Koblenz und einem Ausflug in den Mainzer Landtag. Meixner lächelt auf den Bildern oft, ist in Gesprächen.

Als der 32-Jährige hier im Café gefragt wird, welche Verbindung er zu Personen der rechtsextremen Revolte Rheinland hat, behauptet der OB-Kandidat, er wisse nicht, was das sei, und schaut mit festem Blick sein Gegenüber an, die Hände gefaltet auf dem Tisch. „Herr Meixner, Sie wissen ehrlich nicht, was die Revolte Rheinland ist?“ Der OB-Kandidat beharrt auf seiner Unkenntnis.

i Markus Meixner bezeichnet sich selbst als zielstrebig. Alexej Zepik

So verhält er sich auch bei der nächsten Frage nach einer Person – einem rechtsextremen Aktivisten – und welche Beziehung er zu dieser hat. Meixner behauptet, er kenne diese Person nicht. Dass er den Mann kennt, belegen Fotos, die beide zusammen zeigen, unter anderem bei einem gemeinsamen Infostand in Koblenz. Ein Wort gibt das andere, Meixner behauptet, man wolle ihm unterstellen, dass er Verbindungen zu rechtsextremen Aktivisten und Gruppierungen habe. „Das weise ich ganz klar von mir.“

Später sagt Meixner, er habe den Namen der Gruppierung Revolte Rheinland schon gehört, eine Verbindung zur Gruppe oder Mitgliedern habe er aber definitiv nicht. Auf die Frage, warum er dann mit (teils ehemaligen) Akteuren spricht oder bei Infoständen und Ausflügen unterwegs ist, warum er an der „Messe des Vorfelds“ teilnahm, sagt Meixner: „Man kann mit Menschen sprechen, ob rechts oder links, ohne sich deren Ansichten zu eigen zu machen.“

„Das muss vor meiner Kandidatur als Oberbürgermeister gewesen sein.“

Markus Meixner zu einem Beitrag bei Instagram, den er weiterverbreitete und in dem vom „Fotzenfreitag mit den Linken“ die Rede war.

Das ist Meixner generell wichtig: sich eine eigene Meinung zu bilden. Er selbst beschäftige sich seit 2015 (dem Jahr, als Deutschland Hunderttausende Flüchtlinge aufnahm, Anm. d. Red.) täglich mit politischen Themen. In diesem Meinungsbildungsprozess habe er festgestellt, dass seine Ansichten am besten von der AfD vertreten werden. Eine eigene Meinung hat Meixner auch zum Verfassungsschutz, der für ihn keine unabhängige Behörde sei, sondern weisungsgebunden.

So interagiert der OB-Kandidat auch mit Politikern oder verbreitet deren Inhalte, die im Verfassungsschutzbericht auftauchen. „Die Kategorisierungen vom weisungsgebundenen Verfassungsschutz sind für mich kein Maßstab“, sagt er. Unter Meixners Social-Media-Freunden und -Aktivitäten finden sich extrem rechte Politiker wie Björn Höcke, Nicole Höchst, Stephan Brandner und Maximilian Krah, die allesamt für ihr völkisches Weltbild und Hetze gegen Ausländer bekannt sind.

„Björn Höcke ist ein guter Landespolitiker.“

Markus Meixner

Vor Kurzem gab er auf Instagram sogar den Lesetipp: „Politik von rechts. Ein Manifest.“ Verfasst hat das Buch der rechtsextreme AfD-Bundestagspolitiker Maximilian Krah, gegen den wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen ermittelt wird und der die SS verharmlost. Meixner sagt auf Nachfrage: „Er ist sicher eine streitbare Persönlichkeit, keine Frage. Aber das Buch ist wirklich gut.“

Selbst Beiträge des rechtsextremen Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke teilt der 32-Jährige auf seinem Profil. Wie er zu diesem steht? Meixner sagt: „Björn Höcke ist ein guter Landespolitiker“, aber für ihn kein politisches Vorbild. Das sind vielmehr AfD-Chefin Alice Weidel und Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Meixner mag die aus seiner Sicht ruhige und klare Art, mit der beide „Probleme“ ansprechen und auf den Punkt bringen würden, erklärt er.

Wie gab sich der Kandidat, bevor er kandidierte?

Wo Meixner immer etwas entgegnet, wirkt er beim Beantworten dieser Frage etwas unsicher: „Finden Sie es für einen künftigen Oberbürgermeister von Koblenz angemessen, Inhalte zu teilen, in denen vom ,Fotzenfreitag mit den Linken’ die Rede ist?“ Zum Wissen: Meixner verbreitet regelmäßig Inhalte der rheinland-pfälzischen AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst weiter, die im Verfassungsschutzbericht auftaucht, weil sie Migranten verunglimpft und diese beispielsweise kollektiv als „Schlächter“ bezeichnet habe. Meixner denkt nach. „Das muss vor meiner Kandidatur als Oberbürgermeister gewesen sein“, sagt er dann.

Revolte Rheinland﻿

Kurz zur Erklärung: Die Revolte Rheinland (RR) ist eine rechtsextreme Gruppierung, hervorgegangen aus der Identitären Bewegung. Im November 2024 gab die RR ihre Auflösung bekannt, wohl aus taktischen Maßnahmen wegen Ermittlungen. Vor Kurzem kursierte ein Bild in den sogenannten sozialen Medien mit dem Spruch, man sei wieder zurück. Einzelne Mitglieder sind heute als rechtsextreme Youtuber, Sprecher von völkischen Burschenschaften oder als Honorarkräfte für lokale AfD-Politiker eingesetzt. kst

Kurzfragebogen

1. Sitzen Sie lieber am Rhein oder an der Mosel – und warum? „Tatsächlich bin ich gern an beiden unterwegs, wenn ich spazieren gehe, beispielsweise in den Rheinanlagen, am Schloss, aber auch am Moselbogen oder am Stattstrand.“

2. In welcher Koblenzer Kneipe haben Sie zuletzt ein Bier getrunken? „Das war vorvorletztes Wochenende im Irish Pub mit zwei, drei Freunden. Da gab es Karaoke, gesungen habe ich aber nicht.“

3. Welcher berühmte Koblenzer inspiriert Sie, ob historisch oder lebendig? „Ich habe keine Koblenzerin oder Koblenzer, die mich inspirieren.“

4. Welche Ihrer Eigenschaften befähigt Sie besonders dazu, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden? „Mich zeichnet meine Zielstrebigkeit aus. Ich liebe diese Stadt und möchte zeigen, dass ich Koblenz voranbringen kann.“

Persönliches: Markus Meixner

Markus Meixner wurde am 25. März 1993 in Dernbach im Westerwaldkreis geboren und wuchs in Nassau an der Lahn auf, wo er seit dem Grundschulalter bis zum 18. Lebensjahr wohnte. In Bad Ems besuchte er ein Gymnasium und wechselte auf die Realschule in Nassau. Meixner absolvierte eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker und bildete sich mehrfach berufsbegleitend im Fernstudium weiter, unter anderem im technischen und betriebswirtschaftlichen Bereich sowie in Psychologie. Der 32-jährige Maschinenbautechniker arbeitet bei einem großen Koblenzer Unternehmen als Konstrukteur und will im Oktober die Prüfung zum technischen Betriebswirt ablegen.

Seit 2013 wohnt Meixner in Koblenzer in der Altstadt, er ist ledig und in keiner Partnerschaft. Ehrenamtlich tätig ist er für die AfD-Fraktion, indem er in mehreren städtischen Ausschüssen wie dem Sport- und Bäderausschuss oder dem Wirtschaftsförderungsausschuss mitarbeitet. In seiner Freizeit joggt er regelmäßig, macht Work-outs, geht gern schwimmen und in die Therme. Zudem liest er gern und viel. In die AfD trat Meixner im Januar/Februar 2024 ein, „viel zu spät. Ich hätte mich schon früher engagieren sollen“, meint er. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des AfD-Kreisverbands Koblenz, den Joachim Paul führt, wurde Meixner mit zwei weiteren Mitgliedern im November 2024 gewählt. Im Mai dieses Jahres wurde er einstimmig zum OB-Kandidaten der AfD gewählt. kst