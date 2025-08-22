Im Koblenzer Stadtteil Lützel sind vor einer Schule mehrere Autos zerkratzt worden. Die Polizei hatte zunächst einen Tatverdacht, der sich jedoch nicht erhärten ließ.

Mehrere mit Schlüsseln zerkratzte Autos gegenüber der Hans-Zulliger-Schule im Koblenzer Stadtteil Lützel, ein Auto sogar zweimal in wenigen Wochen beschädigt, und das am helllichten Tag: Diesen Hinweis erhielt unsere Zeitung. Nachgefragt bei der Koblenzer Polizei, was dahinterstecken könnte.

Den Beamten liegt aktuell ein „Verfahren wegen Sachbeschädigung an Kfz im Bereich Brenderweg mit Tatzeit vom 9. August vor“, wie eine Sprecherin antwortete; jedoch lägen keine weiteren Vorgänge vor. Der Sachverhalt lasse jedoch nicht auf eine Serie von Sachbeschädigungen an Autos schließen. Vielmehr sei zunächst ein Tatverdacht gegen die Insassen eines ebenfalls dort parkenden Autos formuliert worden. Die weiteren Ermittlungen hätten dies jedoch nicht bestätigt. Letztlich sei die Ursache der Beschädigungen weiterhin offen.

Hinweise an die Polizei unter Tel., 0261/10354230.