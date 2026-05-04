Klimawandel in der Stadt: Mehr Trockenschäden an Straßenbäumen in Koblenz
Klimawandel in der Stadt
Mehr Trockenschäden an Straßenbäumen in Koblenz
Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren im Stadtbild. Straßenbäume sind dabei besonders gefährdet. Was bedeutet das?
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Eine Esche auf dem Spielplatz in der Kaiserin-Augusta-Anlage wird in Kürze gefällt. Sie ist von einem Brandkrustenpilz befallen und auf Dauer nicht mehr standsicher. Eine Esche in der Nähe der Mozartbrücke muss stark eingekürzt werden, da sie durch das Eschentrieb-Sterben, einer Pilzerkrankung bedroht ist, so die Stadtverwaltung.