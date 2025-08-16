In der Koblenzer Innenstadt sollte es mehr Trinkwasserbrunnen geben – das fordern nun Christian Altmaier und Stephan Wefelscheid von den Freien Wählern. In einer Pressemitteilung erklären Sie, wie die Stadt Augsburg als Beispiel dient.

Die aktuellen Hitzewellen machen deutlich, wie wichtig eine öffentliche Trinkwasserversorgung im urbanen Raum ist. Während in Städten wie Augsburg und Rom öffentliche Trinkbrunnen zum Straßenbild gehören, gibt es in Koblenz aktuell nur einen Einzigen in der Jesuitengasse. Bis zur Umgestaltung des Altlöhrtors versorgte ein zweiter Trinkbrunnen dort die Menschen mit kühlem, frischem Wasser – heute bleibt dieser Platz trocken.

Die Ratsmitglieder Christian Altmaier und Stephan Wefelscheid (Freie Wähler) sehen deshalb Handlungsbedarf und haben sich an Oberbürgermeister David Langner gewandt. Nach dessen Hinweis auf die Zuständigkeit der Wasserwerke sind die beiden mittlerweile in Kontakt mit dem lokalen Wasserversorger und den Stadtwerken und bereiten gemeinsam mit ihrer Fraktion einen Antrag für den Stadtrat vor.

Die Freien Wähler nutzten einen Besuch in Augsburg, um sich über das Unesco-Welterbe Wasserstadt Augsburg und die dortige Infrastruktur, mit zahlreichen Trinkbrunnen, zu informieren. Über die Alt- und Innenstadt hinweg finden sich flächendeckend öffentliche Wasserspender. In Rom sind die kleinen Nasonis, wie die Trinkwassersäulen genannt werden, praktisch an jeder Ecke zu finden.

Altmaier und Wefelscheid wollen dieses Modell auf Koblenz übertragen. Im Ratsantrag wird die Installation öffentlicher Trinkbrunnen im gesamten Stadtgebiet gefordert – insbesondere an stark frequentierten Plätzen, Spiel- und Sportstätten sowie in Parks. Die Gespräche mit den Koblenzer Wasserversorgern und der EVM verlaufen konstruktiv, und auch Oberbürgermeister Langner steht der Idee positiv gegenüber. Zur Finanzierung könnten Förderprogramm des Landes angezapft werden, regen Altmaier und Wefelscheid in einer Pressemitteilung an.