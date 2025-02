Spatenstich bei Klimaprojekt Mehr Schatten und kühlere Luft fürs Koblenzer Rauental Wolfgang Lucke 26.02.2025, 18:00 Uhr

i Eine Kooperation von Wissenschaft und Fachstellen ermöglicht ein Projekt zur Steigerung der Lebensqualität im Rauental. OB David Langner (rechts) und Projektbeteiligte machten den ersten Spatenstich. Wolfgang Lucke

Unterirdische Wasserspeicher für Bäume und schattige Plätze im Hochsommer: Ein Projekt im Koblenzer Rauental soll die Aufenthaltsqualität in Teilen des Stadtteils deutlich erhöhen. Worum es geht.

Spatenstich an der Elisabethkirche im Rauental: In einem Gemeinschaftsprojekt von Klimaleitstelle, städtischen Fachämtern und der Koblenzer Hochschule und Universität soll hier – kurz gesagt – umweltfreundliche Lebensqualität entstehen. In der Fachsprache heißt das Projekt „Klimaresiliente Verkehrsraum- und Quartiersentwicklung Koblenz Rauental”.

