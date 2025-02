Antrag im Koblenzer Stadtrat Mehr Respekt für die Blaulichtfamilie dank Kampagne? 17.02.2025, 12:11 Uhr

i Mit der Kampagne #immerda haben Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte im Jahr 2019 öffentlich für mehr Respekt geworben. In Koblenz schlug die CDU jüngst eine neue städtische Kampagne vor. picture alliance/dpa/Gregor Bauernfeind

Feuerwehr, Rettungssanitäter, Streifenpolizisten: Sie alle und noch viele mehr helfen tagtäglich Menschen in Not. Die CDU-Fraktion im Koblenzer Stadtrat fordert eine Kampagne für mehr Respekt. Wie die Verwaltung darauf reagiert.

Sie sind die Retter in Not, Helfer der Straße, gelten als Helden des Alltags und werden trotzdem Opfer von Angriffen und Gewalt: die Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie. Um den Respekt und die Dankbarkeit gegenüber ihnen öffentlich zu stärken, schlägt die CDU-Fraktion in Koblenz eine Kampagne der Stadt für die Blaulichtfamilie vor.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen