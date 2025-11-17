Event in der Rhein-Mosel-Halle Mehr Menschen besuchen zweites Koblenzer Demokratiefest Wolfgang Lucke 17.11.2025, 07:00 Uhr

i Von A wie Arbeitsagentur bis W wie Weltladen: Mehr als 70 Organisationen stellten beim zweiten Demokratiefset in Koblenz ihre Arbeit vor. Wolfgang Lucke

Mehr Besucher, mehr Programm: Das zweite Fest der Demokratie lockte am Wochenende viele Menschen in die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. Zwischen Workshops, Ausstellungen und lebhaften Gesprächen: Wie die Veranstaltung lief.

Mit rund 1600 Besucherinnen und Besuchern stieß das zweite Fest der Demokratie in Koblenz auf deutlich größeres Interesse als bei der Premiere im vergangenen Jahr. Sehr zur Zufriedenheit von Organisationen, Künstlern und Workshopleitern, wie Klaus Haars vom Orga-Team abschließend berichtete.







