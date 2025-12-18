Mülheim-Kärlichs Haushalt 2026 Mehr Gewerbesteuer, aber auch mehr Umlage Eva Hornauer 18.12.2025, 16:00 Uhr

i Zu den großen Investitionen der Stadt Mülheim-Kärlich wird 2026 die Sanierung der Industriestraße zählen. Rico Rossival

Die Zeit um den Jahreswechsel ist auch die Zeit der Haushaltssitzungen in den Kommunen. In Mülheim-Kärlich steigen zwar die Gewerbesteuereinnahmen dank des Gewerbeparks – das ist aber nicht nur Grund zur Freude.

„Gewerblich florieren wir“, sagte Mülheim-Kärlichs Bürgermeister Gerd Harner (FWG) bei der Stadtratssitzung, ohne dabei besonders glücklich drein zuschauen. Ein Blick auf die Zahlen gibt Aufschluss, warum das so ist.Für 2026 weist der Ergebnishaushalt der Stadt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von aufgerundet 2,2 Millionen Euro auf.







