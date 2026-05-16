Rechtsanspruch auf Betreuung Mehr Ganztagsgrundschulen im Kreis Mayen-Koblenz? Eva Hornauer 16.05.2026, 06:00 Uhr

i Im Schuljahr 2027/2028 könnte die Grundschule in Rhens zur Ganztagsschule werden. Ein Antragsverfahren dazu läuft jendenfalls, wie die VG-Verwaltung erklärt. Alexander Thieme-Garmann

Ab August gilt er, der rechtliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen – zumindest für die Schülerinnen und Schüler, die nun in die erste Klasse kommen. Bedeutet das, dass nun vor allem die Form der Ganztagsgrundschule gefördert wird?

Mit dem Schuljahr 2027/2028 haben Erstklässler beziehungsweise deren Eltern einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Erfüllt werden kann dieser Anspruch durch Ganztagsgrundschulen – muss er aber nicht. Alternativ kann der Anspruch auch durch betreuende Grundschulen oder durch ein Hortangebot erfüllt werden.







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