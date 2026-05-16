Ab August gilt er, der rechtliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen – zumindest für die Schülerinnen und Schüler, die nun in die erste Klasse kommen. Bedeutet das, dass nun vor allem die Form der Ganztagsgrundschule gefördert wird?
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Mit dem Schuljahr 2027/2028 haben Erstklässler beziehungsweise deren Eltern einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Erfüllt werden kann dieser Anspruch durch Ganztagsgrundschulen – muss er aber nicht. Alternativ kann der Anspruch auch durch betreuende Grundschulen oder durch ein Hortangebot erfüllt werden.