Schnäppchen suchen, zwischen Sammlerstücken stöbern und ein bisschen feilschen: Der städtische Koblenzer Flohmarkt steht vor der Tür – und hier gibt’s alle wichtigen Infos für Besucher und Standbetreiber.

Das Koblenzer Rheinufer und die Wiesen hinter dem Deutschen Eck verwandeln sich am Samstag, 13. September, wieder zum Paradies für Schnäppchenjäger und Secondhand-Fans. Der städtische Flohmarkt wartet zum zweiten Mal in diesem Jahr auf Trödelfreunde. Mehr als 500 Stände sind dabei, die Standplätze sind ausverkauft. Los geht es am Samstag schon um 8 Uhr, für Verkäufer sogar noch viel früher.

Ob Kleidung aus zweiter Hand, Schmuck oder seltene Sammlerstücke: Trödelfans können bis 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und dabei die (hoffentlich trockene) spätsommerliche Atmosphäre am Rhein genießen. Der Flohmarkt erstreckt sich vom Deutschen Eck übers Konrad-Adenauer-Ufer bis zur Rheinstraße. Auf dem gesamten Flohmarktgelände verstreut finden Besucherinnen und Besucher dann auch Imbissstände gegen den Hunger und den Durst.

i Wie die Ameisen wuseln die Besucher durch die Standreihen, während den Kaiser am Eck das Treiben nicht zu jucken scheint. Mirco Klein (Archiv). Rhein-Zeitung

Für Kinder gibt es auf der Wiese neben dem Parkplatz am Peter-Altmeier-Ufer auch wieder den Flöhchenmarkt (10 bis 15 Uhr). Wer auf der Suche nach Spielzeug, Büchern und Kleidung von Kindern ist, wird dort vielleicht fündig. Auch beim Flöhchenmarkt sind alle Standplätze ausverkauft.

Damit Eltern ihre Kinder auf dem Flöhchenmarkt nicht verlieren, bietet die Koblenz-Touristik sogenannte „Kinderfinder-Armbänder“ an. Das sind selbstklebende Papierbänder, auf die Begleitpersonen, Eltern oder Großeltern den Namen des Kindes sowie ihre Mobilnummer aufschreiben können. Die Bänder geben am Samstag das Ordnungsamt, Mitarbeiter der Touristik oder Einsatzkräfte des Sicherheitsdienstes Siseva aus.

Standbetreiber müssen früh raus

Für Standbetreiber gelten beim Aufbau strikte Zufahrts- und Ausfahrtszeiten fürs Flohmarktgelände, das in insgesamt sieben Bereiche aufgeteilt ist. Je nach Bereich gelten unterschiedliche Zeiten. Los geht es in den Bereichen 3 (nördlich der Seilbahntalstation) und 7 (Wiese hinterm Königsbacher Biergarten) bereits um 4.15 Uhr.

Alle Informationen zu den verschiedenen Zufahrtszeiten aufs Flohmarktgelände gibt es im Internet unter www.visit-koblenz.de/events/flohmarkt