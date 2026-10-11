Das Land plant zur Buga 2029 ein Entréegebäude inklusive Orangerie auf dem Flachdach des Parkdecks. Der Baustart soll im Herbst 2027 sein, es wird mit einem Kostenpunkt von vier Milionen Euro gerechnet
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Schloss Stolzenfels erfreut sich auch knapp 200 Jahre nach seiner Fertigstellung weiterhin sehr großer Beliebtheit. So besichtigten allein in diesem Jahr bis Ende September 30.286 Besucher das Schloss. 2025 waren es in der gesamten Saison, die mit verkürzten Öffnungszeiten bis in den November geht, 24523 Besucher.