Universität Koblenz
Mehr als 2000 Erstsemester beginnen nun ihr Studium 
Rund 2000 Erstsemester beginnen ihr Studium dieser Tage an der Universität Koblenz.
Rund 2000 Erstsemester beginnen ihr Studium dieser Tage an der Universität Koblenz.
Christoph Asche / Universität Koblenz

Für rund 2000 überwiegend junge Menschen geht es nun los: Sie haben ihr Studium an der Universität Koblenz aufgenommen. Die Universität der Rhein-Mosel-Stadt stemmt sich damit auch gegen einen Trend. 

Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 2000 Studentinnen und Studenten haben zum Wintersemester 2026/27 ihr Studium an der Universität Koblenz aufgenommen. Das teilte die Bildungseinrichtung nun mit. Teils werden die Akademiker dabei Wege beschreiten, die für die Universität Koblenz neu sind: „Das akademische Portfolio wurde zugleich um sechs neue Studienangebote erweitert und eröffnet in Verbindung mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten vielfältige Wege zur individuellen ...
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