Universität Koblenz Mehr als 2000 Erstsemester beginnen nun ihr Studium Peter Meuer 25.10.2026, 10:28 Uhr

i Rund 2000 Erstsemester beginnen ihr Studium dieser Tage an der Universität Koblenz. Christoph Asche / Universität Koblenz

Für rund 2000 überwiegend junge Menschen geht es nun los: Sie haben ihr Studium an der Universität Koblenz aufgenommen. Die Universität der Rhein-Mosel-Stadt stemmt sich damit auch gegen einen Trend.

Mehr als 2000 Studentinnen und Studenten haben zum Wintersemester 2026/27 ihr Studium an der Universität Koblenz aufgenommen. Das teilte die Bildungseinrichtung nun mit. Teils werden die Akademiker dabei Wege beschreiten, die für die Universität Koblenz neu sind: „Das akademische Portfolio wurde zugleich um sechs neue Studienangebote erweitert und eröffnet in Verbindung mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten vielfältige Wege zur individuellen ...







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