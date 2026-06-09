Zuwachs in Koblenzer City
Medizin und Gewerbe ziehen in Haus in der Schlossstraße

Hinter der Fassade des Hauses in der Koblenzer Schlossstraße 16 wurde und wird eifrig gebaut. Auf 2700 Quadratmetern soll nicht nur Gewerbe Platz finden, sondern allen voran die medizinische Versorgung. Wir haben uns das Projekt genauer angesehen.

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Im Erdgeschoss des Hauses in der Koblenzer Schlossstraße 16 herrscht an diesem Tag reges Treiben. Handwerker sind an den Decken und Wänden der lichtdurchfluteten Gewerberäume beschäftigt. Im Herbst sollen hier die ersten Mieter einziehen, nach dann rund drei Jahren Bauzeit.

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